Два місяці 2026 року "з'їли" дві третини торішнього зростання ВВП України

Економічна ситуація на початку 2026 року залишалася складною і за оцінками Мінекономіки, у січні й лютому ВВП України скоротився на 1,2%. Це дорівнює приблизно 66% реального зростання за весь 2025 рік, коли економіка додала 1,8%.

Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв у Верховній Раді.

За його словами, 2025 рік Україна завершила з економічним зростанням реального ВВП на рівні 1,8% та інфляцією 8%.

За розрахунками ЕП, це означає, що фактично падіння у перші два місяці 2026 року нівелювало 66% реального зростання ВВП за 2025 рік.

Соболев пояснив спад наслідками посилених російських атак, нетипово холодною погодою та енергетичними обмеженнями, через які частина підприємств була змушена призупиняти роботу.

За його словами, найбільше від поганого старту року постраждали постачання електроенергії, добувна промисловість, металургія та транспорт.

Міністр наголосив, що частина негативних факторів має тимчасовий характер. Попри загальний спад, окремі сектори демонструють зростання й у січні внутрішня торгівля зросла на 13%, будівництво на 3%, також зростала переробна промисловість.

Окремо міністр звернув увагу, що за даними НБУ, у лютому показник ділових настроїв зріс до 45,9 проти 41 у січні, а експорт товарів додав 1,7% у січні та ще 3,6% у лютому.

У Мінекономіки очікують, що економічна активність почне відновлюватися разом із потеплінням і покращенням ситуації в енергетиці.

Раніше у січні 2026 року Міністерства економіки оцінювало, що у 2025 році реальний валовий внутрішні продукт (ВВП) України зріс на 2,2%.

У березні Держстат повідомив, що відповідно до попередньої оцінки за 2025 рік, реальний ВВП України зріс на 1,8% порівняно з 2024 роком.

За даними Держстату, у 2024 році реальний ВВП України зріс на 2,9% порівняно з 2023.

