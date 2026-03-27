Комісія відібрала двох фіналістів на посаду голови митниці: обидва з НАБУ

Семен Рубан — 27 березня, 13:31
Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Голови Державної митної служби обрала двох фіналістів – Руслана Даменцова та Ореста Мандзія, співробітників НАБУ.

Це стало відомо з засідання комісії.

У НАБУ Орест Мандзій обіймає посаду керівника підрозділу, Руслан Даменцов – заступника керівника підрозділу.

Переможця серед двох фіналістів має обрати міністр фінансів Сергій Марченко упродовж 10 днів.

Комісія включала в себе трьох представників від України та трьох закордонних експертів, щоб забезпечити незалежність.

