Комісія відібрала двох фіналістів на посаду голови митниці: обидва з НАБУ

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Голови Державної митної служби обрала двох фіналістів – Руслана Даменцова та Ореста Мандзія, співробітників НАБУ.

Це стало відомо з засідання комісії.

У НАБУ Орест Мандзій обіймає посаду керівника підрозділу, Руслан Даменцов – заступника керівника підрозділу.

Переможця серед двох фіналістів має обрати міністр фінансів Сергій Марченко упродовж 10 днів.

Комісія включала в себе трьох представників від України та трьох закордонних експертів, щоб забезпечити незалежність.

