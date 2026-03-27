Комісія відібрала двох фіналістів на посаду голови митниці: обидва з НАБУ
Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Голови Державної митної служби обрала двох фіналістів – Руслана Даменцова та Ореста Мандзія, співробітників НАБУ.
Це стало відомо з засідання комісії.
У НАБУ Орест Мандзій обіймає посаду керівника підрозділу, Руслан Даменцов – заступника керівника підрозділу.
Переможця серед двох фіналістів має обрати міністр фінансів Сергій Марченко упродовж 10 днів.
Комісія включала в себе трьох представників від України та трьох закордонних експертів, щоб забезпечити незалежність.
