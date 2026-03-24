Кремль зловив нафтовий джекпот: доходи РФ можуть підскочити на 70% за місяць

Різке зростання цін на нафту, спричинене війною з Іраном, дозволило російському уряду відкласти план зі збільшення довгострокових бюджетних резервів. Це послабило тиск на короткострокові фінанси.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.

Таке відтермінування відображає те, що російська економіка, попри труднощі через витрати на війну в Україні та міжнародні санкції, є однією з небагатьох у світі, які отримують вигоду від війни США та Ізраїлю проти Ірану.

Міжнародні ціни на нафту, які до початку війни наприкінці лютого трималися біля позначки 70 доларів за барель, піднялися вище 100 доларів за барель. Також різко зросли ціни на газ.

Очікується, що доходи російського бюджету від нафти й газу у квітні зростуть на 70% порівняно з березнем і сягнуть 0,9 трильйона рублів — це буде найвищий місячний рівень із жовтня 2025 року, згідно з розрахунками Reuters, що базуються на податковій ціні нафти на рівні 75 доларів за барель.

Нагадаємо:

Росія заробляє до 150 млн доларів на день додаткових надходжень до бюджету від продажу нафти, ставши найбільшим вигодонабувачем конфлікту на Близькому Сході.

Війна США в Перській затоці різко підвищує нафтові доходи РФ. Нове дослідження показує: якщо бойові дії триватимуть до вересня, це принесе Росії до 250 млрд доларів.