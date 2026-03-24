Ощадбанк може позиватися до Угорщини через інцидент з інкасаторами

Ощадбанк може позиватися до держави Угорщина через інцидент із затриманням інкасаторів та вилученням цінностей, які транспортувалися транзитом через територію цієї країни.

Про це заявив керівний партнер адвокатського об'єднання "ЮФ "Астерс" Олексій Дідковський, який представляє інтереси Ощадбанку.

Він уточнив, що відразу після інциденту необхідні кроки зробили як українські команди юристів, так і угорські, а також міжнародні команди.

"Вони зробили кроки, щоб захистити інтереси як банку, так і людей – безпосередніх учасників цих подій", – сказав він на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, ідеться про заборону в'їзду на територію Євросоюзу, яку угорська сторона вручила українським інкасаторам "без жодних пояснень".

Щодо банку – то Ощадбанк буде позиватися для того, щоб повернути золото, яке Угорщина донині так і не повернула. "Це прямі збитки банку. Банк позиватиметься, щоб повернути золото та відшкодувати збитки, завдані банку цими діями", – сказав юрист.

Відповідні заяви щодо інциденту подали до правоохоронних органів України та Угорщини. І зараз аналізуються додаткові кроки.

Наразі угорська сторона не надала відповідей на запити, наголосив він.

Дідковський зазначив, що юристи звернулися до угорських органів, які брали участь у затриманні українських інкасаторів. Але коло осіб, до яких можливі позови, ширше.

"Коло поширюється навіть на державу Угорщина. Позови можуть бути і до держави Угорщина через події, які відбулися", – сказав він.

Після інциденту із затриманням інкасаторів та вилученням валюти та цінностей в Угорщині Ощадбанк призупинив перевезення за кордоном, але наразі опрацьовує нові маршрути.

Раніше інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які раніше затримали в Угорщині, повернули представникам банку та українським дипломатам.

В ніч з 5 на 6 березня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників Ощадбанку, і викрала гроші та цінності.

Угорщина передала Україні на кордоні 7 затриманих інкасаторів.

Національний банк рекомендував банкам, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей, скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування таких перевезень.