McDonald's повертається в Миколаїв – Кім

Найближчими днями ресторан швидкого харчування McDonald's, який був зачинений з 2022 року, відновить свою роботу у Миколаєві.

Про це під час запису подкасту "Хроніки економіки" розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, наразі у місті триває підготовка до відкриття. Очікується, що заклад відкриють у кінці березня.

18 лютого Кім повідомляв, що "мав розмову з керівництвом McDonald's", в якій його запевнив, що найближчим часом ресторан знову відкриють в Миколаєві.

У пресслужбі McDonald's тоді повідомили ЕП, що мережа розглядає можливість відновлення роботи ресторану, однак "потенційне рішення залежить від низки зовнішніх факторів, які можуть змінюватися".

Тож тоді говорити про конкретні терміни ще не стали. У компанії уточнили, що про відкриття ресторанів вони повідомляють безпосередньо у день відкриття – на офіційному сайті компанії та в соціальних мережах.

Подивитися чи послухати випуск подкасту про Миколаїв ви зможете 31 березня на платформах "Економічної правди".

6 березня McDonald's відкрив перший ресторан в Ірпені, що на Київщині. Тоді він став 123 рестораном мережі, який працює в Україні. 19 березня мережа Україна відкрила новий ресторан у Львові.