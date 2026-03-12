Угорщина повернула інкасаторські авто Ощадбанку, але без грошей й золота

Інкасаторські автомобілі Ощадбанку, які раніше затримали в Угорщині, повернули представникам банку та українським дипломатам.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Водночас готівка й банківські метали, які перевозилися в цих авто — $40 млн, €35 млн та 9 кг золота — залишаються утримуваними угорською стороною.

У банку повідомили, що разом із машинами повернули й частину особистих речей семи працівників інкасаторської бригади. Після передачі авто зафіксували пошкодження обладнання: юристи на місці задокументували несправності, а після повернення машин в Україну банк планує оцінити збитки.

Ощад наполягає на легальності здійснення перевезень у відповідності зі всіма нормами міжнародного права та законності своїх прав на вилучені грошові кошти і цінності.

Нагадаємо:

В ніч з 5 на 6 березня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що в Будапешті угорська влада захопила в заручники сімох громадян України, співробітників Ощадбанку, і викрала гроші та цінності.

Угорщина передала Україні на кордоні 7 затриманих інкасаторів.

Національний банк рекомендував банкам, які здійснюють транскордонне перевезення цінностей, скоригувати маршрути та виключити проїзд територіями країн, де є ризики блокування таких перевезень.