Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Дрон РФ влучив у приміський поїзд на Харківщині: одна людина загинула

Артур Крижний — 24 березня, 10:05
Фото: УЗ

Російські війська зранку знову атакували залізницю на Харківщині: ворожий безпілотник влучив в останній вагон приміського поїзда сполученням Слатине-Харків.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Після сигналу повітряної тривоги поїзна бригада та частина пасажирів пройшли до модульного укриття, розгорнутого на станції Слатине.

Втім, одна людина загинула. За попередньою інформацією, яку ще перевіряють слідчі, загиблий відмовився евакуюватися до укриття.

В "Укрзалізниці" висловили співчуття рідним та близьким загиблого і закликали пасажирів не нехтувати правилами безпеки.

Нагадаємо:

У ніч на 24 березня Росія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного та наземного базування. ППО знешкодила 390 ворожих цілей із 426 запущених.

Укрзалізниця війна

війна

Останні новини