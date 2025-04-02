Новини 2 квітня: зміни у бронюванні працівників, ріст українського експорту

Про що говорили сьогодні?

Про санкції проти РФ: Президент США Дональд Трамп вважає, що Путін тягне час із припиненням вогню, тому адміністрація Трампа планує агресивне застосування санкцій, включаючи російський "тіньовий флот".

Про бронювання: Кабінет міністрів України розширив можливості бронювання військовозобов'язаних працівників для підприємств критичної інфраструктури та оборонного сектору.

Про відбудову України: Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову України у 2025 році становить майже 10 млрд доларів.

Про київське метро: 5 та 6 квітня у Києві на Дарницькому шляхопроводі демонтуватимуть балки прогонових будов. Відтак для безпеки пасажирів наземні станції метро від "Лісової" до "Дніпра" будуть зачинені.

Про експорт з України: У березні Україна експортувала товарів на понад 3,6 млрд доларів, що на 4,5% більше, ніж рік тому, та на 18% більше, аніж у лютому.

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