У Києві два дні не працюватимуть станції метро від "Лісової" до "Дніпра"

5 та 6 квітня у Києві на Дарницькому шляхопроводі демонтуватимуть балки прогонових будов. Відтак для безпеки пасажирів наземні станції метро від "Лісової" до "Дніпра" будуть зачинені.

Про це повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Зазначається, що поїзди метрополітену курсуватимуть між станціями "Академмістечко" і "Арсенальна" відповідно до графіка руху вихідного дня.

Натомість КП "Київпастранс" організує рух дублюючого наземного транспорту. Зокрема, автобуси № 1М з інтервалом руху до 10 хв курсуватимуть наступним чином:

у напрямку від станції метро "Лісова" до "Арсенальної" – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро "Арсенальна";

у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро "Дарниця" – "Чернігівська". Транспорт рухатиметься через вулицю Андрія Малишка.

Також збільшать кількість трамваїв №№ 8, 27 та автобусів № 118.

У КМДА запевняють, що із 7 квітня станції метро від "Лісової" до "Дніпра" працюватимуть у звичайному режимі.

Нагадаємо:

Рух транспорту і пішоходів на частині проспекту Європейського Союзу з 5 квітня закриють для будівництва метро на Виноградар.