Україна в березні наростила експорт товарів: які показники

У березні Україна експортувала товарів на понад 3,6 млрд доларів, що на 4,5% більше, ніж рік тому, та на 18% більше, аніж у лютому.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

За попередніми даними, усього за перший квартал 2025 року експорт товарів сягнув майже 9,9 млрд доларів.

Як зазначив торгпред України Тарас Качка, суттєве зростання експорту у березні порівняно з лютим стало можливим завдяки збільшенню поставок агропродукції, залізної руди та продукції металургійної галузі.

За його словами, фізичні обсяги експорту зросли до рівня 9,98 млн тонн, що на 15,9% більше, ніж у лютому.

Зокрема, експорт морем порівняно з лютим зріс на 24,7% у грошовому еквіваленті й на 17% — у вазі. Експорт залізницею збільшився на 16,8% — у грошах, та на 15,1% — у вазі.

"Попри зниження фізичної ваги українського експорту, збільшується його грошова вартість. Так, в березні минулого року ми експортували майже 11,9 млн тонн на суму 3,46 млрд дол., а в березні цього року — 9,9 млн тонн на 3,62 млрд дол. Таким чином поступово зростає частка товарів з більшою доданою вартістю, а це значить, що українська переробна промисловість успішно долає перешкоди у своєму розвитку внаслідок війни й виходить на зовнішні ринки", — наголосив Качка.

За даними Мінекономіки, найбільше в березні Україна експортувала за вартістю:

кукурудзу ($514,4 млн або 2,4 млн т);

олію соняшникову, сафлорову або бавовняну ($503 млн або 441 тис. т);

пшеницю ($253,9 млн або 1,1 млн т);

залізну руду та концентрати ($238,4 млн або 2,9 млн т).

соєві боби ($150,2 млн або 369,2 тис. т);

проводи ізольовані ($124,6 млн або 6,5 тис. т);

чавун ($118,9 млн або 300,9 тис. т).

Найбільше українські виробники експортували товарів до Польщі ($407,7 млн), Туреччини ($294,3 млн), Італії ($231,8 млн), Німеччини ($196,3 млн), Китаю ($189,4 млн) та Іспанії ($185,7 млн).

Євросоюз залишається ключовим торгівельним партнером України. Загалом у березні до країн ЄС Україна експортувала товарів на $2,04 млрд (на 6,1% більше, ніж у лютому).

Нагадаємо:

Експорт товарів з України зріс на 13,4% у 2024 році, досягнувши 41 млрд доларів США, при цьому обсяг експорту в фізичному вираженні збільшився на 28,8%, до 129,3 млн тонн.

За словами торгпреда України Тараса Качки, експорт товарів з України за наступні п'ять років має зрости до 77 млрд доларів.