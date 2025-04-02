Трамп розглядає застосування агресивних санкцій проти РФ – кореспондентка FOX

Президент США Дональд Трамп вважає, що Путін тягне час із припиненням вогню, тому адміністрація Трампа планує агресивне застосування санкцій, включаючи російський "тіньовий флот".

Про це повідомила старший кореспондент Білого дому та ведуча FoxNews Джекі Генріх із посиланням на джерела Fox.

"Джерело, знайоме з переговорами, повідомило телеканалу Fox, що президент Трамп розчарований Путіним і вважає, що Росія "повільно веде переговори про всеосяжне припинення вогню", – каже Джекі.

За її словами, нова адміністрація президента США розглядає "крок вперед", маючи на увазі санкції проти РФ.

"Мені сказали, що дотримання санкцій наразі є низьким - неофіційно оцінюється приблизно на "рівні 3 з 10" - і заборона "тіньового флоту" Росії, який перевозить нелегальну нафту через Балтійське море, була б легкою мішенню для тиску", – додала Генріх.

Нагадаємо:

Експорт російської нафти морем у лютому знизився на 9% порівняно з січнем, однак найбільш помітною зміною стало різке скорочення поставок через "тіньові" танкери — на 21%.