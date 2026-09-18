У Запоріжжі внаслідок вечірньої атаки вигорів "Амстор"

У Запоріжжі внаслідок вчорашньої вечірньої атаки БпЛА зруйнований торгівельний комплекс: до ранку рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі понад 10 тисяч квадратних метрів.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Виникла пожежа. Торгівельний комплекс зруйнований, травмована одна людина, розповіли там.

"Рятувальники ліквідували загоряння на загальній площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Робота ускладнювалась постійними загрозами повторних ворожих ударів, через які вогнеборці відходили в укриття", – говориться у повідомленні.

Як нагадують у Асоціації ритейлерів України, внаслідок російської атаки у ТЦ мережі "Амстор" у Запоріжжі вже сталася пожежа 11 вересня. Тоді вогонь поширився на площу близько 500 кв. м.

Про суттєві руйнування та фінансові втрати внаслідок цієї атаки повідомили в JYSK. Мережа повідомила про призупинення роботи магазину в "Амстор" на невизначений час.

Раніше про тимчасове припинення роботи локації в ТЦ "Амстор" повідомила мережа сімейно-розважальних комплексів Fly Kids. Парк не працює з 1 вересня.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що армія РФ увечері 17 вересня завдала удару по торгівельному центру "Амстор" в Запоріжжі.