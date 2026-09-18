Путін конфіскував російські активи Auchan, Nestle та Leroy Merlin

Російський правитель Володимир Путін підписав указ про націоналізацію російських активів компаній Auchan, Nestle та колишньої мережі Leroy Merlin.

Джерело: російське пропагандистське агентство "Интерфакс" з посиланням на текст указу на порталі нормативно-правової інформації

Деталі: Згідно з указом від 17 вересня, під управління акціонерного товариства "Л.Е.В. Менеджмент" примусово переходять активи міжнародних корпорацій Auchan і Nestle. Ця ж структура отримала контроль над активами логістичних операторів FM Logistics, Bati Logistics та ТОВ "Ле Монлід" (колишня мережа "Леруа Мерлен").

Фактично Кремль здійснив узаконену крадіжку бізнесу тих міжнародних компаній, які роками відмовлялися виходити з російського ринку та продовжували наповнювати бюджет держави-агресора.

За даними російських реєстрів, "Л.Е.В. Менеджмент" є типовою фіктивною структурою. Компанію зареєстрували в Москві лише в жовтні 2024 року. Генеральним директором юридичної особи зазначено Андрія Краюшкіна, проте інформацію про її реальних бенефіціарів не розкрито, а жодної комерційної діяльності компанія не вела.

Довідково: Швейцарська компанія Nestle працює в Росії з 1994 року й володіє шістьма великими виробничими майданчиками в різних регіонах країни. Сукупний виторг її основних юридичних осіб у РФ 2021 року становив майже 30 мільярдів рублів. Дані за наступні роки, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, компанія засекретила.

Французька торговельна мережа Auchan працює в РФ із 2002 року й наразі налічує 230 магазинів у 100 містах. ТОВ "Ашан" майже повністю належить французькій Sogepar.

Французька компанія Leroy Merlin, яка працювала на ринку РФ з 2004 року, також тривалий час відмовлялася покинути країну. Згодом ритейлер змінив назву на "Лемана ПРО" і керував мережею зі 112 магазинів та 11 дарксторів. У грудні 2023 року власником 99,99% російської юридичної особи ТОВ "Ле Монлід" стала компанія з Об'єднаних Арабських Еміратів Scenari Holding LP. Французька група Adeo формально зберегла за собою лише 0,007% акцій.

Що передувало:

Російська влада неодноразово публічно погрожувала західним країнам конфіскацією активів їхніх компаній, називаючи це "симетричною відповіддю" на міжнародні санкції та заморожування російських державних коштів за кордоном.

Ще в травні 2024 року Путін підписав указ, який дозволяв використовувати американське майно в Росії для компенсації збитків від вилучення активів РФ у США.

Згодом, восени 2025 року, на тлі рішень ЄС щодо надання Україні кредитів коштом доходів від російських заморожених активів, очільник Кремля видав указ, яким максимально прискорив процедуру націоналізації іноземних компаній на території Росії, скоротивши строк оцінювання активів до 10 днів . Усі угоди з конфіскованим майном доручили проводити "Промсвязьбанку", який обслуговує Міноборони РФ.

Сам Путін раніше відкрито називав використання російських грошей та затримання пов'язаних із РФ комерційних суден "грабунком" і "піратством". Він заявляв, що Росія змушена буде дзеркально відповідати на будь-які дії західних країн, відбираючи їхнє майно.

Українська правда