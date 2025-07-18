Новини 18 липня: дефіцит зовнішнього фінансування, український DOGE та санкції ЄС, що б’ють по "Роснєфті"

Про що всі сьогодні говорили?

Про держбюджет. На що пішли за півріччя 1,9 трлн грн з загального фонду держбюджету (це на 21,5% більше порівняно з аналогічним періодом торік) і де Україна знайде $19 мільярдів зовнішнього фінансування бракуватиме наступного року.

Про урядові ініціативи. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров надумав запустити в Україні аналог американського Департаменту ефективності уряду (DOGE).

Про конфісковані активи екснардепа. Суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і передав в управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів понад 1,5 млрд грн екснардепа Володимира Макеєнка.

Про ціни. Черешня подорожчала: сезон закінчується, її лишилося мало

Про санкції. Нові санкції Євросоюзу, накладені на індійський завод, що переробляє російську нафту, можуть завадити "Роснєфті" позбутися пакета акцій у ньому.

Про криптовалюту. Загальна капіталізація ринку криптовалют перевищила чотири трильйони доларів на тлі ухвалення нового закону у США.

Ексклюзиви ЕП

Колись тут у кожному дворі обпалювали глину, а тепер витримують вино із сортів, яких немає ні на Закарпатті, ні на Одещині. Історія виноробні Vino Demidi.