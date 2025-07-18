Черешня подорожчала: сезон закінчується, її лишилося мало

Українські садівники постачають оптові партії черешні по 150-220 грн/кг, нові ціни вже щонайменше на 10% вищими, ніж минулого тижня.

Про це повідомляє моніторингова платформа EastFruit.

"Більшість садівників України поточного тижня заявили про завершення сезону реалізації черешні. Оптові партії черешні з місцевих господарств надходять у продаж по 150-220 грн/кг, залежно від якості, сорту та обсягів пропонованих партій", – говориться у повідомленні.

При чому оптові компанії цього тижня повідомляли про брак пропозиції цих кісточкових у місцевих господарствах. І придбати необхідний оптовий обсяг черешні не вдавалося навіть шляхом підвищення закупівельних цін на нові партії, повідомляють аналітики проєкту EastFruit.

"Ціни на черешню в поточному сезоні на внутрішньому ринку України часто перевищували показники минулого року, що зумовлено зниженням врожайності фруктів у поточному році, через аномальні погодні умови наприкінці весни і на початку літа", – говоритбся у повідомленні.

Висока вартість часто ставали причиною для зниження попиту на цю ягоду. Учасники ринку пояснювали це тим, що кінцеві споживачі були не готові купувати місцеву ягоду за такими високими цінами.

Аналітики також звертають увагу, що торік сезон черешні в Україні завершився приблизно на тиждень пізніше, але останні партії цієї продукції виробники відвантажували в середньому на 45% дешевше, ніж у поточному сезоні.

"Таку цінову різницю ключові гравці ринку пояснюють як зниженням врожайності черешні, так і різким зростанням витрат на вирощування цієї культури", – пише EastFruit.

Нагадаємо:

Наприкінці червня оптові ціни на черешню в Україні впали до 140-200 грн/кг і нижче, в середньому вона стала на 18% дешевше. При цьому аналітики підрахували, що ціни на черешню в Україні в середньому на 95% вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

А станом на 20 червня відпускні ціни на місцеву черешню в Україні були в середньому втричі вищі, ніж в аналогічний період минулого року.

До того ж, більшість операторів ринку відзначали досить великий відсоток некондиційної продукції цього сезону.

Наприкінці травня ціни на черешню були на найвищому рівні за 10 останніх років – 150 грн/кг. У минулому році черешня 27 травня коштувала 135 грн/кг, у 2020-му – 60 грн/кг, у 2019-му – 35 грн/кг, а в 2016-му – 25 грн/кг.