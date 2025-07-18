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Новости 18 июля: дефицит внешнего финансирования, украинский DOGE и санкции ЕС, бьющие по "Роснефти"

Андрій Муравський — 18 июля, 21:00
Новости 18 июля: дефицит внешнего финансирования, украинский DOGE и санкции ЕС, бьющие по Роснефти
Getty Images

О чем все сегодня говорили?

О госбюджете. На что пошли за полугодие 1,9 трлн грн из общего фонда госбюджета (это на 21,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и где Украина найдет $19 миллиардов недостающих внешнего финансирования в следующем году.

О правительственных инициативах. Министр цифровой трансформации Михаил Федоров надумал запустить в Украине аналог американского Департамента эффективности правительства (DOGE).

О конфискованных активах экс-нардепа. Суд удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и передал в управление Нацагентства по розыску и менеджменту активов более 1,5 млрд грн экс-нардепа Владимира Макеенко.

О ценах. Черешня подорожала: сезон заканчивается, ее осталось мало

О санкциях. Новые санкции Евросоюза, наложенные на индийский завод, перерабатывающий российскую нефть , могут помешать "Роснефти" избавиться от пакета акций в нем.

О криптовалютах. Общая капитализация рынка криптовалют превысила четыре триллиона долларов на фоне принятия нового закона в США.

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Новости 18 июля: дефицит внешнего финансирования, украинский DOGE и санкции ЕС, бьющие по "Роснефти"
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