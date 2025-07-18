Суд арештував 1,5 мільярда ексрегіонала Макеєнка: гроші передали до АРМА

Суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і передав в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів понад 1,5 млрд грн (понад 35 мільйонів доларів США), які належать екснардепу.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Ці кошти та цінні папери зберігались на рахунках у банку Великого Герцогства Люксембург і були заарештовані.

Слідство встановило, що власником активів є колишній народний депутат кількох скликань, у минулому – заступник голови фракції Партії регіонів та очільник Київської міської державної адміністрації.

За даними УП, йдеться про Володимира Макеєнка.

ДБР стверджує, що він роками вів прихований бізнес за кордоном, зокрема контролював офшорні компанії, зареєстровані в Панамі, Гонконзі, на Кіпрі та Британських Віргінських островах.

Ці компанії щороку приносили йому великі прибутки, але податки до бюджету України він не сплачував.

ДБР розслідує це кримінальне провадження за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі. У вересні 2024 року слідчі ДБР повідомили про підозру Макеєнку.

Нагадаємо:

16 липня 2025 року, правоохоронні органи провели обшуки в офісі фармкомпанії "Артеріум", що належить Костянтину Жеваго і на підприємствах компанії у Києві та Львові.