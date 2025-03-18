Новини 18 березня: управитель для Будинку профспілок, фатальний удар по заводу

Про що говорили сьогодні?

Про відомий Будинок профспілок: Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) обрало управителя для Будинку профспілок, розташованого у Києві на Майдані Незалежності, 2. Переможцем став консорціум "Управляюча компанія "КАМпарітет".

Про російський удар: Вночі 17 березня нафтопереробний завод у місті Мерефа, що належить Харківській інвестиційно-промисловій групі AES Group, зазнав атаки ворожих безпілотників.

Про видатки: Видатки загального фонду державного бюджету України у лютому 2025 року становили 324 млрд грн, а загалом за перші два місяці року - 538 млрд грн, що на 26,7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про Янчука: Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) "проаналізувала ситуацію, що склалася у зв'язку з відрядженням керівника Офісу НКЦПФР Михайла Янчука" на конференції у Фінляндію у січні 2025 року та" не виявила ознак порушення трудової дисципліни або інших правопорушень в діях Янчука".

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