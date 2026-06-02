Араби купують найбільший алюмінієвий завод в ЄС

Бахрейнська компанія Aluminium Bahrain B.S.C. (Alba) домовилася про придбання Aluminium Dunkerque, найбільшого алюмінієвого заводу в Європейському Союзі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Alba.

Вартість угоди становить близько 2,2 млрд дол. Також до неї долучився Bpifrance, французький інвестиційний банк, який придбає міноритарну частку в компанії.

Alba є одним із найбільших виробників алюмінію на Близькому Сході з сумарною потужністю понад 1,62 млн тонн на рік.

Нинішнім власником Aluminum Dunkerque є американська компанія American Industrial Partners. Щорічно завод виробляє близько 300 тис. тонн алюмінію.

По завершенню угоди Alba придбає 100% акцій Aluminium Dunkerque. Угоду повністю фінансує консорціум банківських партнерів Alba.

Після цього Bpirfrance інвестує в завод близько 100 млн євро, що представляє 6% частку власності Aluminium Dunkerque, за умови завершення звичайних дозволів.

Bpifrance також матиме місце в раді директорів холдингової компанії Aluminium Dunkerque.

У березні війна на Близькому Сході спричинила "панічні закупівлі" алюмінію з боку деяких із найбільших у світі автовиробників на тлі побоювань, що запаси можуть вичерпатися вже за кілька місяців, якщо конфлікт затягнеться.