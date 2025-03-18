"Удар став фатальним": РФ дронами знищила нафтопереробний завод України

Вночі 17 березня нафтопереробний завод у місті Мерефа, що належить Харківській інвестиційно-промисловій групі AES Group, зазнав атаки ворожих безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні компанії, яке є у розпорядженні ЕП.

За даними AES Group, по підприємству було випущено близько 20 дронів, а удари тривали протягом двох годин.

Це вже четверта атака на завод із лютого 2022 року. До цього підприємство працювало лише на 10% своєї потужності, проте після останньої атаки воно повністю знищене.

У компанії заявили, що цей удар став фатальним для бізнесу.

"Фактично, йдеться про початок процедури банкрутства. Четверта атака виявилася смертельною для підприємства. Залишається лише сподіватися на міжнародні суди, але в нинішній геополітичній ситуації шанси на справедливість невеликі", – прокоментували в AES Group.

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