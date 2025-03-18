Видатки державного бюджету суттєво збільшилися

Видатки загального фонду державного бюджету України у лютому 2025 року становили 324 млрд грн, а загалом за перші два місяці року - 538 млрд грн, що на 26,7% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Найбільшу частку видатків у сумі 229,4 млрд грн (42,6%) спрямовано на оплату праці і нарахуваннями, у тому числі 176,5 млрд грн, на грошове утримання військовослужбовців.

На соціальне забезпечення витрачені 108,3 млрд грн (20,1%), з яких 35,6 мільярда становить трансферт Пенсійному фонду, а 16,6 мільярда спрямовані на соціальний захист дітей, сімей та малозабезпечених громадян.

На оплату товарів і послуг використано 70,2 мільярда (13%), з них 39,1 мільярда - для потреб ЗСУ та силових структур, а 22,3 мільярда - на програму медичних гарантій.

На обслуговування державного боргу витрачено 47,2 мільярда (8,8%), а на трансферти місцевим бюджетам - 25,2 мільярда (4,7%).

Нагадаємо:

Міністерство фінансів не планує підвищення податків для ФОПів.