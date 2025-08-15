Новини 15 серпня: зустріч Трампа з Путіним, урядові рішення щодо потреб фронту і більш доступна "єОселя"

Про що говорили сьогодні?

Про зустріч на Алясці. Світові фондові ринки у п’ятницю торгувалися біля рекордних максимумів, інвестори чекають на переговори Дональда Трампа та Володимира Путіна в Алясці

Про програму "єОселя". Держава компенсує за програмою "єОселя" 70% першого внеску на іпотеку для переселенців та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат за кредитом у перший рік.

Про урядові рішення. Уряд на позачерговому засіданні ухвалив низку рішень, які допоможуть швидко закрити потреби фронту. Зокрема, військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі та мотоцикли – без зайвої бюрократії.

Про Нацбанк..Катерину Рожкову звільнили з посади першої заступниці голови Національного банку України. Цю позицію тепер очолить заступник голови правління Сергій Ніколайчук.

Про майно олігархів..Національне агентство з розшуку та менеджменту активів оголосило конкурс на обрання управителя майном екснардепа Віктора Медведчука – будинку і квартир у Києві.

Про Дія.Картку. За дві доби з моменту запуску ПриватБанком нової цифрової мультирахуноковї картки Дія.Картка для отримання виплат за державними програмами українці відкрили в ПриватБанку понад 400 тисяч карток.

Про проблеми РФ.."Росморпорт" розірвав контракт з Онезьким суднобудівним заводом на будівництво двох інноваційних криголамів загальною – будівництву завадили міжнародні санкції.

Ексклюзиви ЕП

Соцмережі заполонила нова трендова іграшка з Китаю: Labubu. Завдяки яким маркетинговим трюкам вона стала популярною і коли Лабубу-хайп спаде?