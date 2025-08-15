Трамп і Путін зустрінуться в Алясці: світові ринки завмерли біля рекордів

Світові фондові ринки у п’ятницю торгувалися біля рекордних максимумів, інвестори чекають на переговори Дональда Трампа та Володимира Путіна в Алясці.

Про це повідомляє Reuters.

Індекс MSCI All Country World зріс на 0,2% до 953,54 пункту — майже на рівні рекорду 954,21, зафіксованого у середу. Європейські індекси STOXX відкрилися з невеликим зростанням.

"На ринках Європи все ще є невелика воєнна премія. Будь-який прорив на переговорах може її зменшити, а також вплинути на ціни на нафту та сировину", — заявив Шаніель Рамджі з Pictet Asset Management. Водночас аналітики наголошують, що без участі України та європейських партнерів остаточна угода неможлива.

Інвестори також чекають на дані з роздрібних продажів у США після несподіваного зростання індексу цін виробників у четвер, що зменшило очікування на агресивне зниження ставки ФРС.

Доходність 10-річних казначейських облігацій США залишилася на рівні 4,29%, індекс долара знизився на 0,3% до 97,897. Японська єна зміцнилася на 0,6% після того, як ВВП країни за другий квартал зріс на 1% у річному вимірі, перевищивши прогнози.

Нагадаємо:

Ціни на нафту в п'ятницю піднялися до максимуму за тиждень після того, як президент США Дональд Трамп пригрозив "наслідками" в разі, якщо Росія заблокує мирну угоду щодо України, що спричинило занепокоєння стосовно поставок.