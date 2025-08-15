Новости 15 августа: встреча Трампа с Путиным, правительственные решения по потребностям фронта и более доступная "еОселя"

О чем мы сегодня говорили?

О встрече на Аляске. Мировые фондовые рынки в пятницу торговались возле рекордных максимумов, инвесторы ждут переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина в Аляске

О программе "еОселя". Государство компенсирует по программе "еОселя" 70% первого взноса на ипотеку для переселенцев и жителей прифронтовых территорий, а также 70% выплат по кредиту в первый год.

О правительственных решениях. Правительство на внеочередном заседании приняло ряд решений, которые помогут быстро закрыть потребности фронта. В частности, военные части смогут напрямую покупать подержанные пикапы, квадроциклы, багги и мотоциклы - без лишней бюрократии.

О Нацбанке...Екатерину Рожкову уволили с должности первого заместителя председателя Национального банка Украины. Эту позицию теперь возглавит заместитель председателя правления Сергей Николайчук.

Об имуществе олигархов...Национальное агентство по розыску и менеджменту активов объявило конкурс на избрание управляющего имуществом экс-нардепа Виктора Медведчука - дома и квартир в Киеве.

О Дия.Карточку. За двое суток с момента запуска ПриватБанком новой цифровой мультисчетной карты Дія.Картка для получения выплат по государственным программам украинцы открыли в ПриватБанке более 400 тысяч карт.

О проблемах РФ... "Росморпорт" разорвал контракт с Онежским судостроительным заводом на строительство двух инновационных ледоколов общей - строительству помешали международные санкции.

Эксклюзивы ЭП

Соцсети заполонила новая трендовая игрушка из Китая: Labubu. Благодаря каким маркетинговым трюкам она стала популярной и когда Лабубу-хайп спадет?