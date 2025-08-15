Катерина Рожкова припинила роботу у Нацбанку

Катерину Рожкову звільнили з посади першої заступниці голови Національного банку України. Цю позицію тепер очолить заступник голови правління Сергій Ніколайчук.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Рада Національного банку звільнила Рожкову через те, що ще 15 червня у неї сплив строк повноважень. Після цього протягом двох місяців вона допрацьовувала на своїй посаді до ухвалення відповідного рішення про відставку.

"Національний банк здійснюватиме пошук кандидата на вакантну тепер посаду заступника голови Національного банку", – йдеться у повідомленні регулятора.

Що відомо про Рожкову?

Катерина Рожкова (53) працює у банківській сфері з 1998-го. Вперше на роботу в НБУ прийшла у 2009 році, коли на пів року очолила Департамент безвиїзного банківського нагляду.

Вдруге до Нацбанку її запросила колишня голова НБУ Валерія Гонтарева у червні 2015 року. Спочатку Рожкова протягом пів року (до 18 січня 2016 року) була директоркою Департаменту банківського нагляду НБУ. Згодом – виконувала обов'язки заступника голови правління НБУ.

З 25 жовтня 2016 року її призначили заступницею голови правління НБУ, а 15 червня 2018-го – першою заступницею голови Нацбанку.

"Платинум банк"

Напередодні свого другого приходу до Нацбанку у 2015 році Катерина Рожкова очолювала "Платинум банк". Її прихід в установу у листопаді 2013 року збігся із формальною зміною власника банку: ним став Григорій Гуртовий.

У 2016 році Нацбанк визнає реальним власником банку Бориса Кауфмана. До свого переходу в "Платинум банк" Рожкова працювала у "Фінбанку", який належав наближеному до Кауфмана бізнесмену Олександру Грановському.

Наприкінці 2013 року, після приходу Рожкової в "Платинум банк", установа видала низку валютних кредитів, які не обслуговувалися та неодноразово проходили через реструктуризацію. Частина цих рішень (щодо реструктуризації) ухвалювалася банком, коли обов'язки голови правління виконувала Катерина Рожкова.

18 березня 2024 року Верховний суд ухвалив рішення у спорі за позовом Фонду гарантування вкладів, зобов'язавши колишнє керівництво "Платинум банку" виплатити ФГВФО 1,47 млрд грн. Серед відповідачів у справі була й Катерина Рожкова.

Оскільки вона – чи не єдина з відповідачів, яка знаходиться в Україні та отримує офіційну зарплату, то суд почав погашати цю заборгованість переважно її коштом – відраховуючи частину зарплати на користь ФГВФО, а також арештовуючи та виставляючи на продаж її майно.

Восени 2024 року ЕП стало відомо, що стягнення заборгованості з Рожкової тимчасово призупинили, оскільки у суді розглядався позов одного з топменеджерів "Платинум банку", який просив переглянути попереднє рішення. Проте згодом суд постановив відновити виконання рішення.

Приватбанк

На початку січня 2016 року Катерина Рожкова почала виконувати обов'язки члена правління НБУ, відповідаючи за банківський нагляд. На роботу до Нацбанку її покликала колишня голова Валерія Гонтарева. Якраз у той час Нацбанк завершував "очищення" банківського ринку і все більше уваги почав звертати на роботу найбільшого банку країни – "Приватбанку".

Як повідомили ЕП колишні члени правління НБУ, саме Катерина Рожкова взяла ініціативу у взаємовідносинах з колишніми власниками "Приватбанку", написанні плану докапіталізації установи, а згодом – у підготовці та націоналізації банку державою.

Через її вирішальну роль у націоналізації колишній акціонер "Приватбанку" Ігор Коломойський назвав Рожкову своїм особистим ворогом та "Карфагеном, який має бути знищений". Зрештою, Банк таки було націоналізовано, а сам Коломойський опинився за ґратами.

Довгожитель НБУ

На посаді члена правління Нацбанку Рожкова перебувала 9,5 року. За її каденцію роботу регулятора очолювали чотири голови: Валерія Гонтарева, Яків Смолій, Кирило Шевченко та нинішній голова НБУ Андрій Пишний.

Влітку 2020 року, Рожкова разом з іншими членами правління Нацбанку повідомила про політичний тиск, який на регулятора чинив президент Володимир Зеленський. Цей тиск зрештою призвів до відставки Якова Смолія та призначення Кирила Шевченка новим головою НБУ.

За каденції Шевченка правління змінилися майже всі члени правління Нацбанку, які прийшли туди за каденції Гонтаревої. Натомість Катерина Рожкова втрималася на посаді попри тиск як зі сторони самого Шевченка, так і зі сторони Ради Нацбанку.