Новини 15 липня: величезні пенсії для деяких українців, дешеві авто для чиновників

Про що говорили сьогодні?

Про чиновників: Журналісти видання NGL.media виявили у деклараціях чиновників, правоохоронців, мерів і народних депутатів сотні випадків заниження вартості придбаних автомобілів.

Про Україну та США: Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) опублікувала запит на інформацію (RFI) для визначення компанії, яка надаватиме послуги з адміністрування Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

Про великі пенсії в Україні: В Україні налічується 145,2 тис чоловіків призовного віку (до 60 років), які не працюють, не мають інвалідності і не служать у війську.

Через передбачені законодавством пільги значна частина прокурорів в Україні виходять на пенсію до 50 років, існує навіть декілька тих, хто отримує її до 40 років.

Про ціни на АЗС: В Україні у першому півріччі 2025 року проливи пального (бензин, дизель, LPG) на автозаправних станціях становили 3,62 млрд л, що на майже 7% менше, ніж за аналогічний період 2024-го.

Ексклюзиви ЕП

За кошт бідних. Чому прокурори отримують по 200 тисяч гривень пенсії та що урядовці планують з цим робити?

Найвищі пенсії прокурорів у сотню разів перевищують мінімальну, а право вийти на відпочинок вони отримують до 40 років. Як держава намагається це виправити?