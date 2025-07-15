В Україні знайшлося 6 пенсіонерів, яким не виповнилося 40 років. Хто вони?

Через передбачені законодавством пільги значна частина прокурорів в Україні виходять на пенсію до 50 років, існує навіть декілька тих, хто отримує її до 40 років.

Про це йдеться у матеріалі ЕП.

За даними Мінсоцполітики, в Україні є шестеро прокурорів, які отримують пенсію за вислугу років і яким ще не виповнилося 40 років.

Зазвичай такі молоді пенсіонери продовжують працювати в органах прокуратури і разом з пенсією отримують зарплату.

За даними Міністерства соціальної політики, найвища пенсія прокурора в Україні у 2024 році становила 251 тис. грн на місяць. На початку 2025 року держава запровадила спеціальні коефіцієнти для надвеликих виплат, після чого розмір найвищих прокурорських пенсій зменшився до "лише" 51,5 тис. грн.

Наразі налічується 5 739 прокурорів, які отримують пенсію за вислугу років. З них майже половина – 2 262 – працюють. З них 1 150-м не виповнилося 50 років, ще 815 особам наразі від 50 до 60 років.

Такий ранній вихід на пенсію можливий завдяки правовій колізії. Прокурори подають до суду та вимагають встановити їм пенсії за законом 90-х років, який дозволяв це після 15 років у прокуратурі. У деяких випадках суди це дозволяють.

Окрім цього прокурори через суд скасовують обмеження максимального розміру пенсії (десять прожиткових мінімумів) і просять призначити їм пенсію за законодавством, яке втратило чинність. За даними Мінсоцполітики, в Україні є 1 200 таких прокурорів-пенсіонерів. Середній розмір їх виплат становить 50 600 грн на місяць.

Середній вік виходу прокурорів на пенсію становить 47 років. Для звичайних українців, водночас, право на пенсію настає в разі наявності 35 років трудового стажу та не раніше 60 років (у деяких випадках – у 63 чи 65 років).

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