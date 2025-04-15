Новини 15 квітня: Україна ближче до ЄС по роумінгу, про ліміти коштів

Про що говорили сьогодні?

Про роумінг: Україна стала на крок ближче до єдиної зони роумінгу з ЄС.

Про ліміти: Після запровадження лімітів на перекази коштів з картки на картку їхні обсяги знизилися з 250 млрд грн до 170 млрд грн на місяць.

Про ЄС: Європейський Союз оприлюднив перелік із понад 1600 американських товарів, на які може запровадити мита в разі провалу переговорів про торгівлю зі США.

Про АЕС: Болгарія не продаватиме Україні реактори з АЕС "Белене" для Хмельницької АЕС.

Ексклюзиви ЕП

"Якщо всі об'єднаються проти Штатів, то Штати програють". Економіст про наслідки торговельної війни

Український економіст, професор Університету Каліфорнії Берклі Юрій Городніченко розповів, як торговельна війна вплине на роль долара як світової валюти і чому в протистоянні США та Китаю найбільше програють виборці Трампа.