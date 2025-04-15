Україна стала на крок ближче до єдиної зони роумінгу з ЄС

Верховна Рада 16 квітня ухвалила законопроєкт №12150 (щодо імплементації норм законодавства ЄС з питань електронних комунікацій), який відкриває Україні можливість приєднатися до єдиної зони роумінгу з ЄC.

Про це повідомив у Telegram віце-прем’єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За словами Федорова, законопроєкт дозволить українським та європейським операторам зв’язку легше обмінюватися послугами й працювати разом.

"Його ухвалення - це останній крок перед переговорами з ЄС щодо приєднання до політики Roam like at home.

Що змінить Roam like at home? Українці навіть після закінчення воєнного стану зможуть користуватися тарифами свого оператора та не сплачувати додаткових зборів за мобільний зв’язок й інтернет на території 27 країн ЄС", - пояснив міністр.

Законопроєкт має підписати президент. Після цього Україна розпочне переговори з Єврокомісією про створення Єдиної роумінгової зони, додав Федоров.

Як зазначили в Мінцифри, українські та європейські оператори зможуть легше обмінюватися послугами та співпрацювати. Регулятор НКЕК отримає необхідні повноваження для контролю доступу до мереж та вирішення спорів між операторами, а Україна стане на крок ближче до повної інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС.

RLAH означає, що під час подорожей в ЄС дзвінки, SMS та передача даних включені у домашній пакет послуг, відповідно послуги роумінгу надаються без додаткової плати. Також перевагами спільної роумінгової зони зможуть скористатись і користувачі європейських операторів, які подорожують в Україну.

Нагадаємо:

У липні 2024 року Європейська комісія продовжила ще на 12 місяців добровільну угоду про роумінг між 22 європейськими та 7 українськими телекомунікаційними операторами, яка має на меті забезпечити біженцям з України можливість залишатися на зв'язку.