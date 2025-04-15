Туалетний папір, одяг і косметика: ЄС опублікував список товарів США, на які може накласти контрмита

Європейський Союз оприлюднив перелік із понад 1600 американських товарів, на які може запровадити мита в разі провалу переговорів про торгівлю зі США.

Про це пише CNN.

У документі йдеться, що мита почнуть діяти з 15 квітня. Однак напередодні в Єврокомісії заявили, що введення тарифів відкладуть до 14 липня слідом за 90-денною паузою на тарифи, про яку 9 квітня оголосив президент США Дональд Трамп.

"Довгий список товарів включає американський туалетний папір, косметику для очей, сигари і тютюн, а також чоловічий і жіночий одяг. Більшість імпортних товарів буде обкладатися додатковими митними зборами у розмірі 25%", - пише CNN.

Згідно з розрахунками ЄС, що базуються на офіційних даних США за 2023 рік, до п'ятірки товарів, які найбільше експортуються з Америки до блоку, входять нафта і газ, фармацевтика та медикаменти, аерокосмічна продукція та деталі, медичне обладнання та витратні матеріали, а також автотранспортні засоби.

"Наразі США вдарили по ЄС 25% митами на сталь та алюміній і 25% зборами на автомобілі.

Що стосується 20% "взаємних" тарифів Трампа на всі інші товари з блоку, то вони були знижені до 10% на 90 днів", - додає видання.

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