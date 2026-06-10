Новини 10 червня: збільшення оборонних видатків та долар по 45 гривень
Про що сьогодні говорили
Про держбюджет. Верховна Рада підтримала законопроєкт про зміни до держбюджету на 2026 рік, який збільшує видатки на сектор безпеки й оборони на 1,5 трлн грн.
Про валюту. Банки оновили курси валют на 10 червня і середній курс долара по фінустановам вперше в історії перетнув позначку в 45 гривень. Середній євро зріс на 26 копійок і становив 52,30 грн.
Про атаки. Десятого червня ударними БпЛА в акваторії Чорного моря росіяни атакували два суховантажних судна під прапором Барбадоса та Панами, які прямували морським коридором.
Про оборудки. На Харківщині правоохоронці викрили схему розкрадання військового майна: державним оборонним підприємствам постачали запчастини до бронетехніки, яке раніше було списане як знищене.
Про чиновників. Родина заступниці міністра юстиції Людмили Кравченко придбала три квартири в київських житлових комплексах бізнес-класу ринковою вартістю 400 тисяч доларів, при чому дві квартири придбала мати-пенсіонерка чиновниці.
Про Суец. Адміністрація Суецького каналу підвищить транзитні збори для більшості категорій суден з 15 липня.
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