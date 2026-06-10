"Долар по 45" став реальністю: банки оновили історичний курс

Банки оновили курси валют на 10 червня і середній курс долара по фінустановам вперше в історії перетнув позначку в 45 гривень. Середній євро зріс на 26 копійок і становив 52,30 грн.

Про це свідчать дані minfin.com.ua

Середні курси валют у касах банків були такими:

Долар США: 44,65 – 45,20 грн (на 9 червня: 44,45 – 44,95 грн грн);

Євро: 51,52 – 52,30 грн (на 9 червня: 51,35 – 52,04 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

ПриватБанк - 44,55 - 45,15 грн;

Ощадбанк - 44,60 - 45,25 грн;

Укрсиббанк - 44,50 - 45,10 грн;

ПУМБ - 44,60 - 45,20 грн;

Райффайзен - 44,80 - 45,20 грн.

Крім того, готівкові курси євро встановили на такому рівні:

ПриватБанк - 51,40 - 52,40 грн;

Ощадбанк - 51,50 - 52,35 грн;

Укрсиббанк - 51,25 - 52,15 грн;

ПУМБ - 51,60 - 52,30 грн;

Райффайзен - 51,30 - 52,36 грн.

Нагадаємо:

У середу, 10 червня, офіційний курс долара до гривні встановив шостий історичний рекорд в червні - 44,84 грн.