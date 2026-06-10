Мати-пенсіонерка заступниці міністра купила дві дорогі квартири – ЗМІ

Родина заступниці міністра юстиції Людмили Кравченко придбала три квартири в київських житлових комплексах бізнес-класу ринковою вартістю 400 тисяч доларів, при чому дві квартири придбала мати-пенсіонерка чиновниці.

Про це пише hromadske.

"Дві квартири придбала мати-пенсіонерка чиновниці, третю купив її чоловік, ймовірно, за кошти, отримані після продажу приватизованого державного житла. Однак сама приватизація, як і походження решти коштів, викликає запитання", – говориться у публікації.

Людмила Кравченко з 2016-го працювала директоркою одного з департаментів Міністерства юстиції, у 2023-му, очолювала департамент у Міністерстві інфраструктури, а у 2024-му — департамент в Мінсоцполітики.

У 2025 році Людмила повернулася до Мін'юсту і стала заступницею міністра. Саме тоді відомство очолив нині підозрюваний у корупції Герман Галущенко.

У січні 2021 року, тобто на момент, коли Людмила Кравченко працювала в Мін'юсті, її мати Ольга Олексієнко придбала квартиру у елітному столичному ЖК "Покровський посад". Площа помешкання — близько 95 м².

Офіційно ця нерухомість обійшлася матері Людмили Кравченко приблизно в 4,4 мільйона гривень, тобто 157 тисяч доларів за курсом на момент купівлі.

У 2022 році Олексієнко подарувала квартиру в "Покровському посаді" своїй онуці Анастасії – доньці Людмили Кравченко.

Натомість пенсіонерка стала власницею нерухомості в Manhattan City – житловому комплексі з лаунж-зоною, фудкортом, прогулянковою алеєю, басейном тощо.

У листопаді 2023-го Олексієнко придбала тут квартиру, площею 52,5 м². Один квадратний метр у цьому ЖК коштував щонайменше 62 тисячі гривень, або, за тодішнім курсом Нацбанку, близько 1700 доларів.

Тобто ринкова вартість такої квартири в листопаді 2023 року мала б складати орієнтовно 90 тисяч доларів, підрахувало hromadske.

"Але офіційно нерухомість обійшлася матері чиновниці Людмили Кравченко більш ніж удвічі дешевше. Квартира коштувала майже 1,4 мільйона гривень — приблизно 38 тисяч доларів", – говориться у повідомленні.

Матері заступниці міністра юстиції, яка купила дві квартири в Києві, 73 роки. Як встановило hromadske, жінка працювала викладачкою в Богуславському гуманітарному коледжі.

"Троє її колишніх колег підтвердили нам, що йдеться саме про матір Людмили Кравченко — зокрема, збіглися дата народження та дані про родичів. Один зі співрозмовників hromadske розповів, що Ольга Олексієнко викладала трудове навчання", – говориться у публікації.

Людмила Кравченко та її донька Анастасія відмовилися відповідати на запитання про те, звідки в пенсіонерки Ольги Олексієнко кошти на нерухомість в столиці.

У травні 2024 року чоловік нинішньої заступниці міністра юстиції, Володимир Кравченко, викупив права на квартиру площею майже 80 м² у ЖК "Шевченківський", який відносять до житла бізнес-класу.

В середині 2024 року один квадратний метр тут коштував близько двох тисяч доларів. Отже, ринкова вартість такої квартири тоді могла сягати близько 160 тисяч доларів, тобто приблизно 6,3 мільйона гривень за курсом на момент купівлі.

Однак у декларації за 2025 рік Людмила Кравченко вказує, що вартість квартири її чоловіка складала лише трохи більш як два мільйони гривень. Тобто втричі дешевше ринку.

Незалежний експерт та консультант з нерухомості Євгеній Полунов у коментарі hromadske зазначив, що власне спосіб придбання нерухомості через відступлення прав не може пояснити суттєве заниження її вартості.

"Не зважаючи, що це вторинний продаж, після оформлення вже прав на себе, чи через відступлення, все одно орієнтиром є ринкова ціна квадратного метра чи аналогів на ринку", — пояснив Полунов.

"Якщо вже будинок введений в експлуатацію і присвоєна поштова адреса, то фактично залишається лише зареєструвати право власності і все. Тобто ризиків у покупця майже ніяких немає", – каже він.

Частину грошей на купівлю квартири в ЖК "Шевченківський" Кравченки, схоже, отримали від продажу іншого житла. Йдеться про квартиру площею близько 95 м² у селі Гатне під Києвом в ЖК "Озерний Гай".

Це було службове житло, яке родина приватизувала у 2021 році. В історії цієї приватизації ми виявили певні аномалії.

На той момент, у 2021 році, сама Людмила Кравченко вже не мала права на безоплатну приватизацію житла, оскільки скористалася ним раніше. Так само не могла приватизувати квартиру і її донька Анастасія.

Чоловік чиновниці Володимир Кравченко також уже використав своє право на приватизацію, хоча й не повністю.Станом на 2021 рік він міг претендувати лише на майже 7 м² державного житла.

"Здавалося б, за таких умов приватизувати квартиру площею 95 м² було неможливо. Однак у службовій квартирі реєструється рідний брат заступниці міністра юстиції Сергій Олексієнко", – пише hromadske.

На відміну від інших членів родини, він своїм правом на приватизацію ще не скористався. Зрештою, співвласниками квартири в Гатному стали брат чиновниці Сергій Олексієнко та її чоловік Володимир Кравченко. А за надлишок квадратних метрів родина доплатила лише 10 гривень.

У своїх майнових деклараціях за 2020 та 2021 роки Людмила Кравченко не вказувала брата як співмешканця — тобто члена родини.

Так само і Сергій Олексієнко, який тоді працював на держслужбі, у своїх деклараціях не згадував про сестру. А проживав він, за документами, в Ірпені, а не в Гатному, де розташована квартира.

"Оскільки наш суб'єкт декларування скористався своїм правом на приватизацію, то якби в квартирі були прописані лише ті члени родини, які реально з нею проживають і вже скористалися правом приватизації, то, звісно, було б відмовлено у такій приватизації", — припускає юрист Центру протидії корупції Олексій Бойко.

Сергій Олексієнко в розмові з hromadske спочатку взагалі не згадав, про яку приватизацію йдеться, а потім заявив, що не має часу спілкуватися з журналістом. Чоловік заступниці міністра також відмовився коментувати приватизацію.

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