Рада підтримала збільшення видатків на оборону в бюджеті-2026

Верховна Рада підтримала законопроєкт №15224 про зміни до держбюджету на 2026 рік, який збільшує видатки на сектор безпеки й оборони на 1,5 трлн грн.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За законопроєкт проголосували 242 народні депутати.

Основне джерело додаткових коштів це 45 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Support Loan, з яких 31,8 млрд євро мають піти на оборону й безпеку.

Із додаткових оборонних видатків 1,3 трлн грн спрямують на озброєння, військову техніку, боєприпаси, закупівлю та ремонт техніки. Ще 174 млрд грн передбачили на грошове забезпечення військовослужбовців, 14,6 млрд грн - у резерв сектору безпеки й оборони.

Зміни також передбачають 40 млрд грн на стійкість регіонів перед зимою, зокрема захист критичної інфраструктури, котельні, когенерацію та резервне живлення. Ще 40 млрд грн додатково спрямують до резервного фонду держбюджету.

Нагадаємо:

У травні український парламент ухвалив у першому читанні законопроєкт про внесення змін до держбюджету-2026 у зв'язку із запланованими надходженнями фінансової підтримки ЄС у розмірі 45 млрд євро в межах Ukraine Support Loan.

8 червня бюджетний комітет Верховної Ради підтримав зміни до держбюджету-2026 у другому читанні, які передбачають збільшення видатків на сектор безпеки та оборони.