По всьому Києву виникли проблеми з водою
Унаслідок аварійних знеструмлень об'єктів Київводоканалу наразі спостерігаються перебої з водопостачанням в усіх районах столиці.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
"Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації та вживають усіх можливих заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання", – йдеться у повідомленні.
Також там зазначають, що подача води вже поступово відновлюється.
У Києві також працює мережа бюветних комплексів на випадок тривалих відключень води – там мешканці можуть набрати питну воду, зазначають у Київводоканалі. З розташуванням бюветів можна ознайомитися на сайті КП "Київводфонд"
Нагадаємо:
У вівторок, 3 листопада, близько 15 години дня Київводоканал повідомив про тимчасове припинення водопостачання у Києві через знеструмлення помпових станцій.
Про відновлення водопостачання у штатному режимі Київводоканал повідомив лише наступного дня близько 14 години дня.
Вранці 5 листопада в уряді повідомили, що передадуть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу, ще 21 генератор надійде до 12 громад в регіонах.