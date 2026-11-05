По всьому Києву виникли проблеми з водою

В усіх районах Києва проблеми з водою

Унаслідок аварійних знеструмлень об'єктів Київводоканалу наразі спостерігаються перебої з водопостачанням в усіх районах столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

"Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації та вживають усіх можливих заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання", – йдеться у повідомленні.

Також там зазначають, що подача води вже поступово відновлюється.

У Києві також працює мережа бюветних комплексів на випадок тривалих відключень води – там мешканці можуть набрати питну воду, зазначають у Київводоканалі. З розташуванням бюветів можна ознайомитися на сайті КП "Київводфонд"

Нагадаємо:

У вівторок, 3 листопада, близько 15 години дня Київводоканал повідомив про тимчасове припинення водопостачання у Києві через знеструмлення помпових станцій.

Про відновлення водопостачання у штатному режимі Київводоканал повідомив лише наступного дня близько 14 години дня.

Вранці 5 листопада в уряді повідомили, що передадуть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу, ще 21 генератор надійде до 12 громад в регіонах.