"Наслідки надзвичайно серйозні": РФ атакувала важливу для трьох областей ТЕС

Росія знову атакувала Трипільську ТЕС на Київщині, наслідки обстрілів надзвичайно серйозні.

Про це повідомила пресслужба "Центренерго".

За даними компанії, із кінця вересня росіяни суттєво збільшили інтенсивність обстрілів станції та змінили тактику, застосовуючи, зокрема, балістичні ракети й реактивні ударні дрони.

Центренерго

І хоча на Трипільській ТЕС облаштовані захисні споруди, протягом короткого часу росіяни можуть атакувати один об'єкт різними видами озброєння, що створює нові виклики для його захисту.

Центренерго

"Вже зараз очевидно, що наслідки російських обстрілів надзвичайно серйозні. Однак говорити про конкретні масштаби руйнувань поки передчасно", – наголосили в компанії.

Збитки та обсяги необхідних відновлювальних робіт визначать після детального обстеження пошкодженого обладнання й інфраструктури.

Довідка. Трипільська ТЕС є важливим джерелом генерації для Київської, Черкаської та Житомирської областей

Нагадаємо:

30 вересня російська атака пошкодила генеруюче обладнання Трипільської ТЕС. Тоді "Центренерго" повідомляло, що першочерговим завданням було оцінити стан обладнання та визначити обсяг ремонтів.