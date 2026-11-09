Атака РФ залишила без світла значну частину Дніпра та Кам'янського

Російська атака пошкодила важливе енергетичне обладнання на Дніпропетровщині, спричинивши масштабні відключення, які зачепили значну частину Дніпра та Кам'янського і критичну інфраструктуру.

Про це повідомили у ДТЕК.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Терміни повернення світла в повідомленні не уточнили.

Нагадаємо:

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляв про поступове відновлення електропостачання після попередніх російських атак.