Новые правила розничного рынка электроэнергии угрожают потребителям - Ассоциация городов Украины

Решение Нацкомиссии регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг о предоставлении поставщикам права прекращения поставок электроэнергии ударит по потребителям.

Об этом предостерегает Ассоциация городов Украины.

"Решение Нацкомиссии о предоставлении поставщикам права прекращения поставок электроэнергии приведет к ограничению или прекращению предоставления услуг водоснабжения и водоотведения, которое в первую очередь почувствуют потребители", - говорится в сообщении ассоциации.

АГУ обратилась к НКРЭКУ с просьбой запретить останавливать поставки электрической энергии предприятиям водопроводно-канализационного хозяйства в правилах розничного рынка электрической энергии.

Ассоциация отмечает, что 5 августа 2025 года на заседание НКРЭКУ выносится проект постановления "О внесении изменений в пункт 7.11 раздела VII Правил розничного рынка электрической энергии".

Предполагается, что правила будут дополнены новой нормой, предоставляющей право поставщику электрической энергии прекращать ее поставки для небытовых потребителей в случае наличия у них задолженности перед поставщиком по договору о поставках электрической энергии и/или по договору о реструктуризации задолженности.

"Учитывая "замороженные" с 2022 года тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения для бытовых потребителей лицензиатам национального регулятора и задолженность государства по компенсации разницы в тарифах, крупнейшими должниками за потребленную электроэнергию и ее распределение являются предприятия водопроводно-канализационного хозяйства", - говорится в сообщении.

"Кроме этого, предприятия водоснабжения, особенно в зоне активных боевых действий, вынуждены за свой счет восстанавливать разрушенную и поврежденную во время обстрелов инфраструктуру предприятий, а также имеют большую задолженность населения за потребленные услуги водоснабжения и водоотведения", - добавляют в ассоциации.

Отметим, что по данным ЭП по состоянию на 1 июня .этого года долги за электроэнергию составили 11,4 млрд.грн. Из них "Вода Донбасса" задолжала 5 млрд. грн, Харьковская область - 4,5 млрд. грн., Днепропетровская - 0,6 млрд грн.

Напомним:

Ранее сообщалось, что долги КП "Харьковводоканал" перед оператором системы распределения (ОСР) АО "Харьковоблэнерго", входящего в АО "Украинские распределительные сети", продолжают накапливаться и достигли примерно 2 млрд грн.

Ранее сообщалось, что оператор системы распределения электроэнергии АО "Сумыоблэнерго" отменил решение о прекращении энергоснабжения для коммунального предприятия "Горводоканал" Сумского городского совета.

До этого в "Сумыоблэнерго" угрожали прекратить распределение электроэнергии в КП "Горводоканал" Сумского городского совета по требованию поставщика электроэнергии в Сумской области.

Там напомнили, что в случае задолженности поставщики имеют право подать к оператору системы распределения (то есть АО "Сумыоблэнерго") заявку на отключение должников.