Борги "Харківводоканалу" за електроенергію сягнули 2 мільярдів

Борги КП "Харківводоканал" перед оператором системи розподілу (ОСР) АТ "Харківобленерго", що входить до АТ "Українські розподільчі мережі", продовжують накопичуватися і сягнули приблизно 2 млрд грн.

Про це повідомив в.о. генерального директора оператора системи розподілу В'ячеслав Кравцов, передає "Інтерфакс-Україна".

"Харківводоканал" так і продовжує накопичувати борги перед "Харківобленерго". Вони щомісячно збільшуються і на сьогодні складають приблизно 2 млрд грн", – сказав Кравцов інтернет-порталу "Енергореформа".

Глава "Харківобленерго" зазначив, що компанія вживає всіх необхідних заходів в правовому полі, звертається до суду про стягнення цієї заборгованості, але водоканал користується своїм процесуальним правом, назначає "недоцільні експертизи" і таким чином призупиняє процес до вирішення по суті позовних вимог.

За його інформацією, "Харківський метрополітен" та "Харківські теплові мережі", які були одними з найбільших боржників оператора, суттєво покращили розрахунки.

"По метрополітену на сьогодні поточні платежі вирівнялися, він сплачує рахунки щомісячно, боргів за розподіл електроенергії у нього немає. "Теплові мережі" також поточні платежі сплачують, але в них є ще борги 0,5 млрд грн", – зазначив Кравцов.

Нагадаємо:

У кінці 2024 року повідомлялося, що під час повномасштабної війни колектив АТ "Харківобленерго" скоротився на 20%, власлідок чого компанія відчуває великий дефіцит кадрів.