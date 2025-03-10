DOGE по-українськи: "Нова пошта" анонсує аудит і реформи

Співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк анонсував масштабний аудит бізнес-процесів компанії, яка налічує 30 000 працівників.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, основною метою є уникнення бюрократизації та збереження здатності швидко впроваджувати інновації.

"Одна з ідей – створити департамент ефективності компанії, аналог DOGE. Але комерційна компанія не уряд [...] У бізнесах зазвичай потрібні всі працівники, і виявити тих, кого можна звільнити без втрат для компанії, дуже складно. Тим паче наше завдання це не стільки скорочення витрат, скільки розширення нашого бізнесу, експансія на інші ринки й інновації, а це ніяк не корелюється зі скороченням персоналу", – зазначив Поперешнюк.

Він також пояснив, що компанія планує провести аудит для тих працівників, які не беруть участь в операційній діяльності, тобто не працюють безпосередньо з посилками.

За словами Поперешнюка, їх хочуть розділити на дві категорії: тих, хто підтримує життєдіяльність компанії, і тих, хто її розвиває та вдосконалює.

Він додав, що такий підхід дозволить не перетворити компанію на "неповоротку збюрокрачену корпорацію", де єдиною мотивацією менеджменту буде гасло "аби не помилитися".

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