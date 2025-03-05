Ворожий дрон зруйнував відділення "Нової пошти" на Одещині: згоріли понад 600 посилок
Внаслідок російської атаки знищено відділення "Нової пошти" на Одещині.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"У ніч проти 5 березня, ворог завдав масованого удару, один із "шахедів" зруйнував наше відділення у передмісті Одеси. На щастя, ніхто не постраждав. На місці вже працює мобільне відділення, тож клієнти можуть робити відправки", – йдеться в повідомленні.
За даними компанії, знищено 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн.
"Нова пошта" пообіцяла компенсує втрату відправлень, тому найближчим часом зв'яжеться з клієнтами і повідомить деталі щодо відшкодування.
Нагадаємо:
Увечері 4 березня росіяни вчетверте за два тижні вдарили по черговому енергооб'єкту ДТЕК в Одеській області.