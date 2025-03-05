Ворожий дрон зруйнував відділення "Нової пошти" на Одещині: згоріли понад 600 посилок

Внаслідок російської атаки знищено відділення "Нової пошти" на Одещині.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"У ніч проти 5 березня, ворог завдав масованого удару, один із "шахедів" зруйнував наше відділення у передмісті Одеси. На щастя, ніхто не постраждав. На місці вже працює мобільне відділення, тож клієнти можуть робити відправки", – йдеться в повідомленні.

За даними компанії, знищено 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн.

"Нова пошта" пообіцяла компенсує втрату відправлень, тому найближчим часом зв'яжеться з клієнтами і повідомить деталі щодо відшкодування.

Нагадаємо:

Увечері 4 березня росіяни вчетверте за два тижні вдарили по черговому енергооб'єкту ДТЕК в Одеській області.