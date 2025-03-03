"Нова пошта" запустила другу сонячну електростанцію на одному з терміналів в Києві.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Друга СЕС компанії на 700 КВт зʼявилася на ще одному терміналі в Києві. Площа панелей — 3000 квадратних метрів, а вартість проекту — 13,5 млн грн", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, "Нова пошта" планує встановити наступну чергу сонячних електростанцій, які подвоять наявні потужності: з 700 до 1 400 КВт.

Зазначається, що влітку станції працюватимуть на свою повну потужність та зможуть покрити 100% потреб терміналів в електроенергії у денний чаc.

"Нова пошта" також інвестувала в установки для зберігання електроенергії (УЗЕ), які зможуть зберігати накопичену раніше електроенергію та віддавати її в мережу підприємства чи навіть в зовнішню мережу у міру потреби.

Компанія планує встановити електростанції та УЗЕ загалом на п’яти найбільших терміналах в Україні, на трьох із них цей процес уже запущено. За минулі роки "Нова пошта" інвестувала в енергетичну автономію 300 млн грн, і цього року планує витратити ще 150 млн грн.

Нагадаємо:

На початку 2025 року "Нова пошта" запустила електростанцію потужністю 1 МВт на даху свого Київського інноваційного терміналу, в яку інвестувала 14 млн грн.