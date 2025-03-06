Окупанти знищили термінал "Нової пошти" у Сумах: наслідки

Внаслідок влучання ворожих "шахедів" знищено термінал "Нової пошти" у Сумах.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"На жаль, загинув співробітник компанії-підрядника. Два ворожих дрони-камікадзе влучили у складські приміщення, виникла масштабна пожежа", – зазначили в "Новій пошті".

За даними компанії, 2576 посилок, які були на території терміналу, згоріли. Оголошена вартість втрачених відправлень — понад 3,3 млн грн.

"Нова пошта" зв’язується з клієнтами задля виплати компенсацій.

В компанії попередили, що вони перебудовують сортування посилок та логістику, але можливі затримки у відправленнях з Сум та у місто з усіх регіонів України.

Нагадаємо:

У ніч проти 5 березня внаслідок російської атаки знищено відділення "Нової пошти" на Одещині. Згоріли 606 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн грн.