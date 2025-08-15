Норвегія надає Україні на газ майже 100 мільйонів доларів

Уряд Норвегії ухвалив рішення про виділення Україні майже 100 мільйонів доларів США для закупівлі імпортного природного газу.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

Отримані кошти будуть використані групою НАК "Нафтогаз України" для формування достатніх запасів газу напередодні опалювального сезону, говориться у повідомленні.

"Своєчасна та системна допомога уряду Норвегії є надзвичайно важливою для забезпечення енергетичної безпеки України. Це свідчить про непохитну солідарність наших міжнародних партнерів та їхню готовність допомагати у реалізації енергетичних проєктів і зміцненні незалежності українського енергетичного сектору", – зазначила Міністр енергетики України Світлана Гринчук.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що група Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали угоду на відновлюваний кредит у розмірі 500 млн євро для закупівель газу.

Раніше повідомлялося, що група "Нафтогаз" уклала кредитну угоду з державним "Укргазбанком" на суму 4,7 мільярда гривень для закупівель газу.

Раніше міністерка енергетики України Світлана Гринчук заявила, що Україна відновила великий відсоток внутрішнього видобутку газу після пошкоджень, завданих російськими ударами.