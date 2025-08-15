Норвегия предоставляет Украине на газ почти 100 миллионов долларов

Правительство Норвегии приняло решение о выделении Украине почти 100 миллионов долларов США для закупки импортного природного газа.

Об этом сообщает Министерство энергетики.

Полученные средства будут использованы группой НАК "Нафтогаз Украины" для формирования достаточных запасов газа накануне отопительного сезона, говорится в сообщении.

"Своевременная и системная помощь правительства Норвегии является чрезвычайно важной для обеспечения энергетической безопасности Украины. Это свидетельствует о непоколебимой солидарности наших международных партнеров и их готовности помогать в реализации энергетических проектов и укреплении независимости украинского энергетического сектора", - отметила Министр энергетики Украины Светлана Гринчук.

Напомним:

Ранее сообщалось, что группа Нафтогаз и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение на возобновляемый кредит в размере 500 млн евро для закупок газа.

Ранее сообщалось, что группа "Нафтогаз" заключила кредитное соглашение с государственным "Укргазбанком" на сумму 4,7 миллиарда гривен для закупок газа.

Ранее министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявила, что Украина восстановила большой процент внутренней добычи газа после повреждений, нанесенных российскими ударами.