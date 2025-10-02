Ніжин без світла, критичну інфраструктуру живлять з альтернативних джерел

Ситуація на Чернігівщині із постачанням електроенергії погіршилася.

Про це повідомив мер Ніжина Олександр Кодола.

"Ситуація на Чернігівщині погіршилася. У зв’язку з цим ми провели термінову комісію з надзвичайних ситуацій", – сказав він у відеозверненні у Facebook.

"З понеділка 6 жовтня всі навчальні заклади переходять на дистанційне навчання. Всі об’єкти критичної інфраструктури, у тому числі і Водоканал і лікарні, працюють на альтернативних джерелах живлення. Водоканал оприлюднив графік подачі води", – зазначив він.

"Нами розгорнуто вісім пунктів незламності, де всі мешканці міста зможуть підзарядити гаджети. У разі необхідності ми будемо розширювати "

Нагадаємо:

Після обстрілів енергетичної інфраструктури у Чернігівській області вводять графіки відключення світла.

30 вересня ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури у Ніжинському районі Чернігівської області, в результаті чого десятки тисяч людей без світла.

Міський голова Славутича повідомив, що у місті відсутнє електропостачання після атаки росіян по підстанції.

1 жовтня російська армія завдала ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах України.