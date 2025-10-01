РФ атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах

Російська армія завдала ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах України.

Про це інформує Міністерство енергетики.

"На пошкоджених внаслідок обстрілів об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи. Вживаються заходи для забезпечення стабільної роботи енергосистеми", – йдеться в повідомленні.

Станом на 1 жовтня система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено, повідомляє Міненерго.

Відомство також інформує, що триває підготовка до опалювального сезону: на енергетичних об’єктах виконуються ремонтно-відновлювальні роботи, формуються необхідні запаси ресурсів та посилюється захист критичної інфраструктури для стабільного забезпечення населення електроенергією й теплом.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", – наголосили в Міненерго.

Нагадаємо:

У ніч на 1 жовтня росіяни атакували 49-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, протикорабельною ракетою "Онікс", а також чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23".

Зафіксовано влучання 5 ракет та БпЛА противника на 6 локаціях.