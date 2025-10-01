Славутич без світла після атаки росіян

Міський голова Славутича повідомив, що у місті відсутнє електропостачання після атаки росіян по підстанції.

Про це повідомив мер славутича Юрій Фомічев.

"Маємо влучання в підстанцію 330. Місто без електроживлення. Наслідки уточнюються. Пожежники працюють над ліквідацією наслідків, пожежі", – йдеться у повідомленні.

Він також повідомив, що місто намагається перейти на нові джерела живлення. Фомічев також зазначив, що через обстріл воду будуть подавати по годинах, при цьому жвлення звʼязку буде продовжено.

"Розгортаємо пункти незламності, де можна буде підзарядити телефони, приготувати їжу. Прошу терпіння, все це потребує часу", – зазначив він.

Нагадаємо:

30 вересня ворог атакував обʼєкт енергетичної інфраструктури у Ніжинському районі Чернігівської області, в результаті чого десятки тисяч людей без світла.

1 жовтня російська армія завдала ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури у східному та центральному регіонах України.