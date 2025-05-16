Nissan може передати частину заводів китайській Dongfeng

Японський автовиробник Nissan заявив, що відкритий до співпраці з китайською державною компанією Dongfeng щодо спільного використання виробничих потужностей по всьому світу.

Про це пише BBC.

"Ми можемо залучити Dongfeng до глобальної виробничої екосистеми Nissan", — повідомили у компанії.

Наразі Nissan намагається зміцнити позиції на китайському ринку, де компанія стикається з жорсткою конкуренцією та падінням цін. Виробник вже понад 20 років співпрацює з Dongfeng, зокрема має спільне підприємство в китайському Ухані.

Nissan також повідомив про річний збиток у 670 млрд ієн (4,6 млрд дол). Збитки компанії посилив тиск на тлі падіння продажів у США та Китаї, а також торговельних бар’єрів, запроваджених США.

Нагадаємо:

Nissan закриє сім заводів, що призведе до втрати 20 000 робочих місць по всьому світу.

Nissan Motor хоче припинити виробництво автомобілів на своєму заводі в Ухані в Китаї до 31 березня 2026 року.

Компанія Nissan скоротить виробництво в Японії свого найбільш продаваного позашляховика в США — моделі Rogue — у період з травня по липень.