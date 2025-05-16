Nissan может передать часть заводов китайской Dongfeng

Японский автопроизводитель Nissan заявил, что открыт к сотрудничеству с китайской государственной компанией Dongfeng по совместному использованию производственных мощностей по всему миру.

Об этом пишет BBC.

"Мы можем привлечь Dongfeng к глобальной производственной экосистеме Nissan", - сообщили в компании.

Сейчас Nissan пытается укрепить позиции на китайском рынке, где компания сталкивается с жесткой конкуренцией и падением цен. Производитель уже более 20 лет сотрудничает с Dongfeng, в частности имеет совместное предприятие в китайском Ухане.

Nissan также сообщил о годовом убытке в 670 млрд иен (4,6 млрд долл). Убытки компании усилило давление на фоне падения продаж в США и Китае, а также торговых барьеров, введенных США.

Напомним:

Nissan закроет семь заводов, что приведет к потере 20 000 рабочих мест по всему миру.

Nissan Motor хочет прекратить производство автомобилей на своем заводе в Ухане в Китае до 31 марта 2026 года.

Компания Nissan сократит производство в Японии своего самого продаваемого внедорожника в США - модели Rogue - в период с мая по июль.